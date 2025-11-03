Ричмонд
Александр Скрябин пригласил ростовчан на городской День донора — 2025

В Ростове в рамках городского Дня донора до 7 ноября можно будет сдать кровь.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова Александр Скрябин пригласил всех желающих сдать кровь в городской день донора 2025. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 3 ноября.

Мэр отметил, что в преддверии Дня народного единства молодежь города объединилась для важного дела. Они сдают кровь для тех, кому она жизненно необходима, — написал глава донской столицы.

— Уже 100 молодых людей приняли участие в акции «Городской День Донора 2025». Своим примером они помогают другим осознать ценность донорства.

Александр Скрябин поблагодарил неравнодушных участников акции и пригласил всех желающих присоединиться к инициативе.

— Все желающие могут присоединиться к донорской акции до 7 ноября включительно. Станция переливания крови ждет доноров с 8:30 до 12:30 по адресу: ул. Ченцова, 71/63б.

