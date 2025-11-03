Омичи могут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

С 1 января 2026 года россияне получают возможность заселяться в гостиницы, предъявив водительское удостоверение. Также разрешено использовать загранпаспорт вне зависимости от прописки, а для военнослужащих вводятся отдельные условия регистрации. Об этом сообщается в заявлении Минэкономразвития РФ.
Изменения коснутся как туристов, так и гостиничного бизнеса — заселение станет проще, а нагрузка на администраторов снизится.
Для военнослужащих теперь будет достаточно удостоверения личности, при этом администрация гостиниц освобождается от необходимости оформлять временную регистрацию. Проверку водительских удостоверений обеспечат информационные системы МВД, которые будут автоматически сверять данные с базами Госавтоинспекции. В случае технических сбоев предусмотрен регламент, защищающий интересы всех сторон.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что новая система направлена на развитие внутреннего туризма.
«Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры, что в конечном счёте повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнёт внутренний туризм», — подчеркнул он.