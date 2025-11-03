Омичи могут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

«Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры, что в конечном счёте повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнёт внутренний туризм», — подчеркнул он.