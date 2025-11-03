Открытие фестиваля «Чудо света» собрало огромную очередь

Очередь на популярный фестиваль «Чудо света» в Петропавловской крепости растянулась на сотни метров. В 2025 году, как и прежде, мероприятие собрало рекордное количество желающих, далеко не всем из них удалось попасть на территорию.
Организаторы попытались упорядочить поток людей, сделав вход и выход раздельными. Попасть на фестиваль можно только со стороны Иоанновского моста, а покинуть — через Кронверкский мост. Однако эти меры не спасли от огромных очередей.
— На фестиваль «Чудо света» в Петропавловскую крепость сегодня попасть не удалось. Потрясающее количество желающих, возможно надо приезжать не к 19 часам, а значительно раньше, — делятся впечатлениями петербуржцы в соцсетях.
Добавим, что время работы ограниченное — всего с 19:00 до 22:00. Фестиваль будет работать еще два вечера: 3 и 4 ноября. В это году он посвящен теме «Pro Искусство». Все инсталляции связаны с русской культурой — живописью, литературой, музыкой и городскими легендами. Вход бесплатный.