Омские огнеборцы с начала осени потушили 68 «печных» пожаров

Большинство возгораний связано с неисправностями печного оборудования.

Источник: Комсомольская правда

С начала осени огнеборцы Омской области ликвидировали 68 пожаров, связанных с неисправностью или неправильной эксплуатацией печного оборудования. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Юлия Дойникова.

В сентябре было зарегистрировано 27 таких возгораний, одно из которых завершилось трагически — погиб человек. В октябре число «печных» пожаров выросло до 41, в результате трое получили травмы различной степени тяжести.

«Настоятельно рекомендуем установить в жилье автономные дымовые пожарные извещатели. Этот недорогой и эффективный прибор способен вовремя обнаружить задымление, мгновенно среагировать и громким звуковым сигналом предупредить об опасности. Это реальная возможность предотвратить трагедию и спасти жизнь», — подчеркнула Дойникова.

Для снижения рисков инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками пожарно-спасательных частей проводят регулярные профилактические рейды в частном жилом секторе. Специалисты проверяют состояние печей, дымоходов и разъясняют жителям правила безопасной эксплуатации отопительных приборов.

Ранее мы писали, что из омского аэропорта эвакуировали пассажиров.