«На новогодние праздники рейсы активно раскупаются». В аэропорту Бреста рассказали о пассажиропотоке и планах

В частности, на рейсах Брест — Москва и Брест — Санкт-Петербург обслужено более 30 тыс. пассажиров. В столицу России сейчас выполняется четыре рейса в неделю, два — в Санкт-Петербург. «По итогам десяти месяцев заполняемость составила более 80%. В сентябре — октябре она сезонно немного просела, на осенних каникулах увеличилась. Выше заполняемость будет к Рождеству и Новому году. Рейсы раскупаются очень активно на новогодние праздники», — обратил внимание Александр Докучиц.
Также в туристический сезон чартерным сообщением были связаны Брест и турецкая Анталья. На средиземноморский курорт из города над Бугом самолеты летали с середины мая до октября.
С 1 декабря стартует чартерная программа «Белавиа» из Бреста в Шарм-эш-Шейх. До мая 2026 года запланировано выполнить 17 рейсов. Они будут осуществляться раз в десять дней на борту Boeing 737−800.
Обсуждается также возможность возобновления прямых авиарейсов между Брестом и российским Калининградом. «Работаем плотно по этому вопросу. Одно из востребованных направлений. Огромный интерес к открытию проявляет российская сторона. Правительство Калининградской области активно участвует в проработке возобновления рейсов с Брестом», — заметил начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация».
Продолжается модернизация брестского аэропорта. В частности, разработан проект на замену точной системы захода на посадку. Идет ремонт внутри аэровокзала. «Думаю, в январе завершим работы по второй галерее. Сейчас мы работаем по одному гейту, а сможем зимой работать на два», — пояснил Александр Докучиц.