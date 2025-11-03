«На новогодние праздники рейсы активно раскупаются». В аэропорту Бреста рассказали о пассажиропотоке и планах

В частности, на рейсах Брест — Москва и Брест — Санкт-Петербург обслужено более 30 тыс. пассажиров. В столицу России сейчас выполняется четыре рейса в неделю, два — в Санкт-Петербург. «По итогам десяти месяцев заполняемость составила более 80%. В сентябре — октябре она сезонно немного просела, на осенних каникулах увеличилась. Выше заполняемость будет к Рождеству и Новому году. Рейсы раскупаются очень активно на новогодние праздники», — обратил внимание Александр Докучиц.