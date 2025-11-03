Белорусские врачи провели сложную операцию на сердце с опухолью больших размеров. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии была выполнена сложная кардиохирургическая операция пациенту с опухолью сердца больших размеров.
«Особенностью данного случая является миниинвазивная методика операции, что делает ее более сложной для хирургической и анестезиологической бригады, но менее травматичной для пациента», — пояснили в ведомстве.
И добавили: несмотря на малые размеры хирургического разреза, нужно было выдержать все атрибуты техники параллельного искусственного кровообращения на работающем сердце. В Минздраве подчеркнули, что подобные операции занимают одну из топовых позиций в пирамиде кардиохирургических вмешательств, которые требуют экспертных навыков и опыта решений в остальных видах операций.
