Белорусские врачи провели сложную операцию на сердце с опухолью больших размеров

В Беларуси врачи выполнили сложнейшую операцию на сердце с опухолью.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские врачи провели сложную операцию на сердце с опухолью больших размеров. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии была выполнена сложная кардиохирургическая операция пациенту с опухолью сердца больших размеров.

«Особенностью данного случая является миниинвазивная методика операции, что делает ее более сложной для хирургической и анестезиологической бригады, но менее травматичной для пациента», — пояснили в ведомстве.

И добавили: несмотря на малые размеры хирургического разреза, нужно было выдержать все атрибуты техники параллельного искусственного кровообращения на работающем сердце. В Минздраве подчеркнули, что подобные операции занимают одну из топовых позиций в пирамиде кардиохирургических вмешательств, которые требуют экспертных навыков и опыта решений в остальных видах операций.

Ранее уникальная операция на сердце проведена в Беларуси беременной женщине: «Спасли жизнь и матери, и ребенку».

Тем временем белорусские врачи провели уникальную операцию пациенту с инфарктом.