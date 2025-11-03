На Солнце может наблюдаться рост вспышек

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Рост вспышечной активности и геомагнитные возмущения могут наблюдаться на Солнце в понедельник. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — ожидается дальнейший рост вспышечной активности», — говорится в сообщении.
Там отметили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность находилась на умеренно-повышенном уровне.