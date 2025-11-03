Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце может наблюдаться рост вспышек

Также возможны эпизодические геомагнитные возмущения.

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Рост вспышечной активности и геомагнитные возмущения могут наблюдаться на Солнце в понедельник. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — ожидается дальнейший рост вспышечной активности», — говорится в сообщении.

Там отметили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность находилась на умеренно-повышенном уровне.