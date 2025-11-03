Манящие туристов природные места назвали в Волгоградской области

Волгоградскую область за девять месяцев 2025 года посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории субъекта создают новые туристические объекты, разрабатывают оригинальные турпродукты. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.