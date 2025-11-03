И физик, и лирик. Раскрыт секрет превращения радиотехника в историка баяна

— Естественно. Можно было отказаться. Но я понимал, что это может быть единственная в жизни возможность показать, на что способен, и понять самому на что способен. Я надеялся на мудрость стоиков и на товарищей. И все мои расчеты оправдались. Нам удалось превратить комсомольскую организацию «Экрана» в один из культурных центров Куйбышева. У нас появлялись люди, которых сейчас бы назвали звёздами, причем звёздами всесоюзного масштаба. Один из них — знаменитый иллюзионист Игорь Кио. Я набрался храбрости и посетил его в гостинице, рассказал, что у нас есть молодежный клуб, где его очень ждут. И он не отказал. Частыми гостями у нас были артисты драмтеатра. Каждый раз это было событие для всей рабочей Безымянки. Ведь на эти встречи приходили не только сотрудники завода и НИИ, каждый мог посетить их. Они были открытыми, ведь мы встречались в столовой, за режимной территорией.