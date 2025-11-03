Комета C/2025 A6 прошла пик яркости

В течение ближайшей недели объект, согласно прогнозу, утратит еще не менее половины оставшейся светимости и далее опустится ниже порога, представляющего интерес главным образом для профессиональных и полупрофессиональных наблюдателей. Период быстрого падения яркости совпал с приближающимся полнолунием, пик которого придется на ночь с 5 на 6 ноября, что дополнительно осложнит наблюдение.