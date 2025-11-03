В Калмыкии запустят мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн

Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн откроют в декабре 2026 года в Республике Калмыкии в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Комплекс обеспечит полную переработку твердых коммунальных отходов, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. Современные технологии сортировки позволят отделять вторичное сырье, пригодное для повторного использования, снижая объемы захоронения мусора и уменьшая нагрузку на полигоны. Реализация проекта позволит повысить уровень экологической ответственности и способствовать формированию экологически устойчивого образа жизни среди местного населения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.