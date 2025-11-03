Монтаж катков начался в Нижнем Новгороде

Готовим катки к зимнему сезону, в городских парках уже начались монтажные работы. Ледовые площадки появятся в парках «Швейцария» и имени 1 Мая, которые будут оборудованы системами искусственной заморозки льда, что позволит даже при плюсовой температуре принимать гостей. Планируем открыть их уже в начале декабря. Катки будут работать в Автозаводском парке и впервые — в парке «Дубки». Лёд здесь будет естественным, поэтому по дате открытия ориентируемся на погоду. В середине декабря, думаю, запустим.