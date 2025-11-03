Монтаж катков начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.
Всего в городе в этом сезоне будет работать почти сотня ледовых площадок.
Готовим катки к зимнему сезону, в городских парках уже начались монтажные работы. Ледовые площадки появятся в парках «Швейцария» и имени 1 Мая, которые будут оборудованы системами искусственной заморозки льда, что позволит даже при плюсовой температуре принимать гостей. Планируем открыть их уже в начале декабря. Катки будут работать в Автозаводском парке и впервые — в парке «Дубки». Лёд здесь будет естественным, поэтому по дате открытия ориентируемся на погоду. В середине декабря, думаю, запустим.
По его словам, также прийти покататься на коньках можно будет на хоккейные коробки во дворах.
«Зальём 67 спортивных дворовых площадок, из них 21 в Кстовском районе. Также массовые катания организуют во Дворце спорта “Заречье”, “Северная звезда” и в спортшколе “Сормово”. 24 катка появятся на территории нижегородских школ», — сообщил мэр.
Как рассказали в городском департаменте культуры, о начале работы, расписании и всех изменениях в работе катков в парках можно будет узнать в группах городской дирекции парков и скверов и парка «Швейцария».
В департаменте физической культуры и спорта отметили, что в предстоящий зимний сезон планируется залить 67 дворовых площадок по следующим адресам:
Автозаводский район:
пр. Ильича, 38а; пр. Кирова, 20/1; ул. Веденяпина, 16; ул. Дьяконова, 20; ул. Мончегорская, 34; пр. Октября, 16; ул. Пермякова, 46; ул. Бахтина, 1а; ул. Южное шоссе, 20а.
Ленинский район:
пер. Райниса, 7; ул. Героя Попова, 4; ул. Подводников, 29; ул. Дачная, 32 (ФОКОТ).
Канавинский район:
ул. Весенняя, 29; ул. Витебская, 66; ул. Октябрьской революции, 51.
Московский район:
пр. Героев, 30; ул. Рябцева, 10; ул. Чаадаева, 30; ул. Народная, 38.
Сормовский район:
ул. Баренца, 2; пр. Героев Космоса, 50а; ул. Зайцева, 2; ул. Исполкома, 4; ул. Островского, 8; ул. Телеграфная, 1; ул. Красносормовская, 3; ул. Сутырина, 33.
Нижегородский район:
дер. Новая; ул. Верхне-Печерская, 2; ул. Гоголя, 47а; ул. Усилова, 6.
Приокский район:
пос. Черепичный, 21; пер. 2-й Кемеровский, 5; дер. Мордвинцево, 52а; дер. Бешенцево, ул. Центральная, 131; сп. Кудьма, ул. Пушкина, 54; сп. Новинки, ул. Центральная, 19; ул. Горная, 32; ул. Крылова, 14а; ул. Маршала Жукова, 5; сп. Новинки, ул. Суворова.
Советский район:
пр. Гагарина, 60; ул. Белинского, 83; ул. Малиновского, 2; ул. Богородского, 12.
Кстовский район:
2 микрорайон, 25; п. Культура, ЖК «Времена года»; пр. Победы, 1; ул. Островского, 15; пос. Приволжский, ул. Профсоюзная, 10а; пер. Советский, 10; пл. Мира, 6; д. Афонино; д. Подлесово; п. Дружный; с. Ближнее Борисово; с. Б. Мокрое; с. Великий Враг; с. Запрудное; с. Н. Ключищи; с. Новоликеево; с. Прокошево; с. Шава; с. Шелокша; с. Чернуха; с. Чернышиха.
«Работы по заливке будут идти до Нового года. При этом, учитывая тот факт, что все заливаемые объекты расположены на открытом воздухе и не оборудованы ледовыми матами, окончательные сроки заливки могут быть скорректированы под воздействием внешних погодных факторов. Ледовые площадки будут бесплатны и доступны для посещения всем желающим», — отметили специалисты депспорта.
В департаменте образования добавили, что также планируется залить катки на территории 24 муниципальных образовательных организаций Нижнего Новгорода.
Автозаводский район:
МБОУ школа № 5 (ул. Мельникова, 31); МБОУ школа № 20 (ул. Южное шоссе, 23г); МБОУ школа № 37 (ул. Южное шоссе, 49а); МБОУ школа № 59 (ул. Советской Армии, 15); МБОУ школа № 111 (ул. Веденяпина, 30а); МБОУ школа № 125 (ул. Пермякова, 26); МБОУ школа № 128 (ул. Мончегорская, 33а); МБОУ школа № 145 (19-ая линия, 25); ЦДТ «Восток» (ул. Смирнова, 13а).
Канавинский район:
МБОУ школа № 121 (ул. Тонкинская, 4); МАОУ школа № 176 (ул. К. Маркса, д. 17).
Ленинский район:
МАОУ Гимназия № 184 (пр. Ленина, 61, корп.6); МАОУ лицей № 180 (пр. Ленина, 45/5).
Московский район:
МБУ ДО «ДЮСШ “Полет”» (ул. Чаадаева, 16Б); МАОУ школа № 70 (ул. Коминтерна, 21); МАОУ школа № 172 (ул. Мирошникова, 4а).
Нижегородский район:
МБОУ школа № 35 (ул. Фруктовая, 8); МАОУ школа № 22 (ул. Верхне-Печерская, 5а).
Приокский район:
МБОУ школа № 32 (ул. Академика Лебедева, 3); МБОУ школа № 174 (микр. Щербинки-1, 30).
Сормовский район:
МБОУ школа № 76 (ул. Мокроусова, 24); МАОУ школа № 79 (ул. Зайцева, 18А); МБОУ школа № 27 (ул. Кораблестроителей, 25А); МАОУ школа № 84 (ул. Баренца, 18).
«Допуск на территорию ледового объекта муниципальной образовательной организации для несовершеннолетних в присутствии родителей будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с руководством образовательной организации», — подчеркнули в департаменте.