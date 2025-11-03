На Ямале будут отслеживать рыб по рисунку на чешуе

Контроль за популяцией муксуна в Ямало-Ненецком автономном округе будет осуществляться по уникальному рисунку чешуи на рыбах. Сохранение водных биоресурсов отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В основе технологии — работа ученых Тюменского государственного университета. Метод основан на том, что у рыб в первый год жизни формируется уникальный рисунок на чешуе. Этот узор сохраняется и позволяет определить их происхождение. Применение данного подхода позволит оценить выживаемость выпущенной молоди, состояние рыбы, полученной в заводских условиях, а также произвести оценку физиологических свойств рыбы в сравнении с рыбой, рожденной в естественных условиях.
«Проект рассчитан до 2029 года. Такой солидный срок нужен потому, что исследуемые рыбы, чей узор мы зафиксировали и сохранили в банк данных в этом сезоне, должны достичь половой зрелости, и в 2029 году пойти на нерест. Там, на нерестилищах, мы их поймаем и увидим наши метки. В условиях индустриальной аквакультуры, где для рыб созданы фактически тепличные условия, созревание идет быстрее, а в естественной среде этот процесс происходит медленнее», — подчеркнул руководитель научного коллектива Тюменского государственного университета Александр Маврин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.