На Ямале будут отслеживать рыб по рисунку на чешуе

«Проект рассчитан до 2029 года. Такой солидный срок нужен потому, что исследуемые рыбы, чей узор мы зафиксировали и сохранили в банк данных в этом сезоне, должны достичь половой зрелости, и в 2029 году пойти на нерест. Там, на нерестилищах, мы их поймаем и увидим наши метки. В условиях индустриальной аквакультуры, где для рыб созданы фактически тепличные условия, созревание идет быстрее, а в естественной среде этот процесс происходит медленнее», — подчеркнул руководитель научного коллектива Тюменского государственного университета Александр Маврин.