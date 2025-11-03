Новый скандал в сфере образования: учителя английского языка пожаловались на несправедливые тесты

Также чиновники обратили внимание, что в последнее время участились попытки использования данной ситуации в личных целях. Так, в соцсетях появляются призывы к сбору средств с педагогов, не набравших достаточного количества баллов, для различных мер (например, услуги адвоката — 100 млн сумов). Некоторые собирают деньги с учителей за якобы помощь в прохождении теста или распространяют тестовые вопросы в искажённом виде в соцсетях. По таким случаям министерство работает совместно с правоохранительными органами.