Новый скандал в сфере образования: учителя английского языка пожаловались на несправедливые тесты

В чем суть претензий?
Педагоги отмечают, что большинство тестовых вопросов не соответствует реальной работе учителя и не проверяет те знания и навыки, которые ежедневно используются в школе. Более того, в заданиях были обнаружены логические и лингвистические ошибки, что поставило под сомнение достоверность результатов экзамена.
Еще одна серьёзная проблема — тесты не отвечали требованиям валидности и надежности, то есть были направлены на оценку узких академических знаний, а не профессиональных компетенций педагога. Также, по мнению учителей, часть вопросов была намеренно усложнена, что привело к «психологическому давлению и чувству несправедливости» у многих преподавателей.
90% не прошли аттестацию.
Результаты экзамена оказались шокирующими: в некоторых учительских группах, по данным опросов, аттестацию не прошли более 90% учителей английского языка. Это невероятно высокий процент, который вызывает вопросы к объективности экзаменационных заданий. Примечательно, что весной эти же учителя показывали значительно лучшие результаты. Сравнение весенней и осенней статистики только усиливает тревогу в педагогическом сообществе.
Чего требуют учителя?
В своём обращении учителя просят министра:
- провести повторную проверку аттестационных экзаменов по английскому языку.
- провести официальную экспертизу тестовых заданий и ответов.
- пересмотреть деятельность специалистов, составляющих тесты, чтобы подобные случаи не повторялись.
- сделать систему аттестации более открытой и справедливой, чтобы она действительно отражала профессиональный потенциал учителей.
Реакция министерства.
Министерство дошкольного и школьного образования прокомментировало ситуацию. Чиновники сообщили, что каждый педагог, недовольный результатами аттестации, может оставить свои замечания по тестам прямо во время экзамена на платформе, а также подать апелляцию через личный кабинет на сайте pedagog.uzedu.uz или в письменном виде в течение десяти дней после объявления результатов.
В министерстве подчеркнули, что готовы дать обоснованные разъяснения по каждому спорному вопросу и для этого круглосуточно работают телефоны горячей линии.
Также чиновники обратили внимание, что в последнее время участились попытки использования данной ситуации в личных целях. Так, в соцсетях появляются призывы к сбору средств с педагогов, не набравших достаточного количества баллов, для различных мер (например, услуги адвоката — 100 млн сумов). Некоторые собирают деньги с учителей за якобы помощь в прохождении теста или распространяют тестовые вопросы в искажённом виде в соцсетях. По таким случаям министерство работает совместно с правоохранительными органами.
Ведомство напомнило, что каждое обращение будет рассмотрено, а если учителя останутся недовольны объяснениями — у них есть право обратиться в суд.
Vaib.uz продолжает следить за развитием ситуации.