Белгидромет: ноябрь продолжит радовать белорусов не по сезону теплой погодой

«С середины недели высоким будет не только температурный режим, но и фон атмосферного давления, поэтому сквозь серую пелену облачности выглянет осеннее солнце, — рассказали в Белгидромете. — Так, в ближайшие сутки (4 ноября) под влиянием фронтального раздела, смещающегося через территорию нашей страны, ночью и утром во многих районах, а днем по юго-восточной части республики пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы местами по Гомельской области дожди будут достигать критериев сильных. При этом ночные минимумы составят плюс 4−10 градусов, а днем будет 7−12 градусов со знаком плюс».
4 ноября (вторник) ночью и утром на большей части территории, днем по юго-восточной части республики пройдут дожди. В дневные часы местами по Гомельской области будут сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 4−10 градусов выше нуля, днем — плюс 7−12 градусов.
В дальнейшем (5−9 ноября) на фоне области повышенного атмосферного давления осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны при смещении малоактивных атмосферных фронтов не исключены кратковременные дожди. «Вместе с тем в республику продолжит поступать воздушная масса атлантического происхождения, поэтому сохранится теплая погода с температурным фоном в основном на 1−5 градусов выше средних многолетних значений (климатическая норма первой декады ноября — плюс 2,4−5,6). Минимальные значения температуры воздуха ночью будут находиться в пределах ноль — плюс 7 градусов, лишь
При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления, подчеркнули в Белгидромете.
5 ноября (среда) будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу и юго-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит ноль — плюс 7 градусов, днем — 7−14 градусов выше нуля.
6 ноября (четверг) будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью составит ноль — плюс 7 градусов, днем — 7−13 градусов со знаком плюс, по западу — до плюс 15 градусов.
7 ноября (пятница) также преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью — ноль — плюс 7 градусов, днем — 7−13 градусов выше нуля.
8 ноября (суббота) будет преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 6 градусов, днем — плюс 6−13 градусов.
9 ноября (воскресенье) преимущественно без осадков, лишь местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью — ноль — плюс 6 градусов, при прояснениях — минус 1−3 градуса, днем — плюс 6−13 градусов.