Белгидромет: ноябрь продолжит радовать белорусов не по сезону теплой погодой

«С середины недели высоким будет не только температурный режим, но и фон атмосферного давления, поэтому сквозь серую пелену облачности выглянет осеннее солнце, — рассказали в Белгидромете. — Так, в ближайшие сутки (4 ноября) под влиянием фронтального раздела, смещающегося через территорию нашей страны, ночью и утром во многих районах, а днем по юго-восточной части республики пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы местами по Гомельской области дожди будут достигать критериев сильных. При этом ночные минимумы составят плюс 4−10 градусов, а днем будет 7−12 градусов со знаком плюс».