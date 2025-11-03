В Омске начали благоустраивать территорию у СКК им. Блинова

В Омске стартовало благоустройство некогда заброшенной территории вокруг спортивно-концертного комплекса им. Блинова. В результате вокруг СКК появится современное многофункциональное общественное пространство, вдохновленное духом хоккейного клуба «Авангард».
Цель проекта — превратить заброшенную зону в живое, комфортное и инклюзивное общественное пространство, отвечающее запросам горожан всех возрастов. Здесь планируется организовать площадки для отдыха, неформального общения, культурных и спортивных мероприятий, а также зоны для семейного досуга с детьми.
«Наша задача — не просто поставить скамейки и фонари, а создать место с идентичностью. Мы хотим, чтобы это пространство отражало дух и энергию хоккейного клуба “Авангард” и стало визитной карточкой города. В основе концепции лежат принципы инклюзивности, экологичности и многофункциональности», — отметил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
По его словам, благоустройство территории — еще один важный шаг в рамках возвращения СКК им. Блинова к активной городской жизни. Работы уже ведутся, и в ближайшее время омичи увидят первые результаты преобразований.
