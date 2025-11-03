В Татарстане наградили лучших учителей химии

Победителей республиканского конкурса «Химия. Учитель. Будущее» наградили в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ). Мероприятие прошло по национальному проекту «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.
Конкурсные номинации «Профессионалы» и «Популяризаторы» были нацелены на поощрение уже достигнутых результатов: в первой побеждали учителя, чьи ученики продемонстрировали наивысшие баллы на ЕГЭ по химии, а во второй — те, кто смог увлечь предметом наибольшее число школьников. В номинации «Перспектива» победителями стали педагоги, которые представили лучшие стратегические планы и отчеты о проделанной работе по популяризации химии среди учащихся.
Всего в конкурсе приняли участие около 100 учителей, больше всего — в номинации «Перспектива». Каждый из 30 победителей получит для своей школы комплект современного оборудования: ноутбук и 15 лабораторных наборов для практических уроков химии. Общий призовой фонд проекта составил более 10 миллионов рублей.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.