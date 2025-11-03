Кто должен собирать документы для назначения пенсии в Беларуси? Спросили у адвоката

«Наниматель должен выяснить, необходимо ли запрашивать сведения о заработной плате за период времени, до 1 января 2003 года. Проверить корректность сведений, изложенных в трудовой книжке, а также выяснить вопрос, нужно ли запрашивать дополнительные документы для назначения пенсии», — разъяснила она.
При этом, отметила юрист, работник может самостоятельно собрать все нужные документы, если хочет. Но все равно ответственность за своевременное предоставление документов в органы пенсионного обеспечения лежит именно на нанимателе.