Кто должен собирать документы для назначения пенсии в Беларуси? Спросили у адвоката

Если на пенсию готовится выйти работник, то обязанность по своевременному предоставлению документов в органы осуществления пенсионного обеспечения лежит именно на нанимателе, сказала адвокат юридической консультации Бобруйска Анастасия Баранчук.

Источник: Смартпресс

«Наниматель должен выяснить, необходимо ли запрашивать сведения о заработной плате за период времени, до 1 января 2003 года. Проверить корректность сведений, изложенных в трудовой книжке, а также выяснить вопрос, нужно ли запрашивать дополнительные документы для назначения пенсии», — разъяснила она.

При этом, отметила юрист, работник может самостоятельно собрать все нужные документы, если хочет. Но все равно ответственность за своевременное предоставление документов в органы пенсионного обеспечения лежит именно на нанимателе.