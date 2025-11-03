В Липецкой области прошла образовательная программа «Технологии будущего»

Участниками стали 50 представителей из разных районов Липецкой области, Липецка и Ельца в возрасте от 14 до 22 лет. В первый день прошла презентация бесплатной школы программирования «Школа 21», а также практический курс по использованию искусственного интеллекта. Участники изучили принципы работы больших языковых моделей, освоили генерацию контента с помощью российского ИИ-инструмента GigaChat и научились очищать материалы от персональных данных. Завершился день IT-квизом Digital IQ.