В Липецкой области прошла образовательная программа «Технологии будущего»

Образовательная программа «Технологии будущего» состоялась 23−25 октября в Липецкой области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении информационной политики региона.
Участниками стали 50 представителей из разных районов Липецкой области, Липецка и Ельца в возрасте от 14 до 22 лет. В первый день прошла презентация бесплатной школы программирования «Школа 21», а также практический курс по использованию искусственного интеллекта. Участники изучили принципы работы больших языковых моделей, освоили генерацию контента с помощью российского ИИ-инструмента GigaChat и научились очищать материалы от персональных данных. Завершился день IT-квизом Digital IQ.
Второй день был посвящен применению ИИ в реальных секторах: состоялась стратегическая сессия с представителем МЧС России по Липецкой области, где команды разрабатывали концепции ИИ-решений для задач гражданской обороны. Во время практического блока участники создавали мультимедийные продукты, используя нейросети и платформу Gamma для презентаций, а также защищали свои проекты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.