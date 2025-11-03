Крымский ученый Борисов обнаружил новый кометообразный объект

Утром 2 ноября крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новый небесный объект, получивший предварительное обозначение gb00810, сообщает канал Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ РАН).
Минувшей ночью реальность космического скитальца подтвердилась наблюдениями обсерваторий Китая, Краснодара и самого Геннадия Борисова в Научном (Крым).
«По предварительному (пока неточному) решению, кометообразный объект движется по эллиптической орбите, его траектория целиком находится внутри орбиты Земли, а плоскость почти перпендикулярна орбитальной плоскости планет солнечной системы», — уточняют ученые.