В Самарской области установили третий пост контроля качества воздуха

Автоматический пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха начал работать в Волжском районе Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
Оборудование предназначено для непрерывного измерения массовых концентраций 24 загрязняющих веществ, включая диоксид серы, сероводород, оксид и диоксид азота, аммиак, оксид углерода и другие компоненты. Параллельно пост будет проводить измерение ключевых метеорологических параметров, таких как скорость и направление ветра, температура и влажность воздуха, что важно для анализа рассеивания примесей.
Уже ведется работа по заключению контракта на техническое обслуживание нового автоматического поста и его последующему включению в единую государственную сеть наблюдений. После интеграции он станет частью разветвленной сети мониторинга, которая насчитывает в регионе 35 постов наблюдения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.