Весь наземный городской транспорт в столице закончил подготовку к зиме

Специалисты проверили защиту от коррозии, фильтры и уровень охлаждающей жидкости в каждой машине. Кроме этого, провели диагностику всех важных компонентов в режиме отопления — радиаторов, вентиляторов и завес. В зимний период температура в автобусах будет постоянно отслеживаться. Все водители и механики прошли обязательные инструктажи о работе в холодный сезон, а также перешли на зимнюю форму. Во всех 4-х автопарках коммерческих перевозчиков проследили за наличием необходимых реагентов и запчастей.