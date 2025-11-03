Ричмонд
Весь наземный городской транспорт в столице закончил подготовку к зиме

Весь наземный городской транспорт в столице закончил подготовку к зиме, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы закончили подготовку наземного городского транспорта к зиме. Теперь все трамваи, автобусы и электробусы полностью оснащены для перевозки пассажиров в холодное время года. Также завершили подготовку инновационных электросудов. Поездки горожан останутся такими же комфортными и безопасными. Наши специалисты продолжат следить за состоянием транспорта, а также усиливать контроль в меняющихся погодных условиях», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Более 1,1 тыс. автобусов коммерческих перевозчиков 1 ноября закончили подготовку к зимнему сезону. Таким образом, теперь весь городской наземный транспорт полностью готов перевозить пассажиров в холодный период. 

Специалисты проверили защиту от коррозии, фильтры и уровень охлаждающей жидкости в каждой машине. Кроме этого, провели диагностику всех важных компонентов в режиме отопления — радиаторов, вентиляторов и завес. В зимний период температура в автобусах будет постоянно отслеживаться. Все водители и механики прошли обязательные инструктажи о работе в холодный сезон, а также перешли на зимнюю форму. Во всех 4-х автопарках коммерческих перевозчиков проследили за наличием необходимых реагентов и запчастей.

