Пензенские ученые перевели задачи по программированию на русский язык

Тренажер позволяет решать задачи на JavaScript, Python, Java, C# и других языках, а система рейтингов, вдохновленная японскими боевыми искусствами, мотивирует пользователей повышать уровень мастерства. Ученый встроил свою программу в пространство для создания собственных задач и соревнований. Участникам предлагается пройти «поединок», решив четыре задачи, две из которых полностью исключают использование английского языка, а две — минимизируют его. Перед основным этапом студенты должны подтвердить свой уровень, решив пробное задание с автотестом.