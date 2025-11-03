Пензенские ученые перевели задачи по программированию на русский язык

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) перевели задачи по программированию на русский язык и выпустили несколько тематических сборников. Разработка отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в вузе.
Исторически большинство языков программирования созданы на английском языке, который стал стандартом для международной коммуникации в ИТ-сфере. Однако это создает трудности для людей, не в достаточной степени владеющих английским языком. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Информатика и методика обучения информатике и математике» ПГУ Андрей Диков запатентовал программу «Автотестирование спортивных задач по программированию на JS с патриотическим контентом», интегрированную в онлайн-платформу Codewars.
Тренажер позволяет решать задачи на JavaScript, Python, Java, C# и других языках, а система рейтингов, вдохновленная японскими боевыми искусствами, мотивирует пользователей повышать уровень мастерства. Ученый встроил свою программу в пространство для создания собственных задач и соревнований. Участникам предлагается пройти «поединок», решив четыре задачи, две из которых полностью исключают использование английского языка, а две — минимизируют его. Перед основным этапом студенты должны подтвердить свой уровень, решив пробное задание с автотестом.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.