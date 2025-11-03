Почетный воронежец ветеран Николай Борисов отмечает 101 день рождения

3 ноября Почетный гражданин Воронежа Николай Николаевич Борисов, ветеран Великой Отечественной войны, отмечает свой 101-й день рождения. С праздником его поздравил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Петрин.
— Каждая наша встреча для меня пример того, как нужно жить, любить Родину и то дело, которым занимаешься, — написал глава Воронежа. — Так любить жизнь может только человек, который много раз горел в своих танках, успешно выбирался из них, спасая всю свою команду, а в одном из боев вывел штаб бригады со знаменем из окружения.
Николай Николаевич родился в 1924 году в селе Барское Татарово Владимирской области. В Красную Армию его призвали в 1942 году. Молодым бойцом Борисов освобождал Украину, Польшу, Чехословакию и Германию. На его счету 10 уничтоженных немецких танков и огромное количество другой боевой техники и живой силы противника.
В 2022 году Указом губернатора Воронежской области Николаю Борисову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области». А в 2025 году он стал Почетным воронежцем.
На пенсии Николай Николаевич посвятил себя общественной работе. Долгие годы работал в Совете ветеранов района и был членом областного Совета ветеранов войны и труда.
— Николай Николаевич, сказал Вам сегодня лично и еще раз повторю — примите самые теплые поздравления с днем рождения! Ваше мужество и открытость подают яркий пример всем окружающим. А любовь к Родине Вы несете не только в каждом слове, но и в каждом взгляде! — отметил в своем поздравлении ветерану Сергей Петрин.