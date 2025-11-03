Мигрантам в Петербурге начали блокировать доступ к курьерским сервисам

В августе губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает иностранным гражданам, работающим по патентам, трудиться курьерами. Тогда на «корректировку кадровой политики» компаниям дали три месяца.
Власти объяснили меру борьбой с теневой занятостью, повышением качества и безопасности услуг и созданием рабочих мест для россиян — прежде всего для молодёжи и студентов. Ранее аналогичный запрет был введен в отношении такси.
Ограничение затрагивает как пеших курьеров, так и доставщиков на автомобилях. При этом не важно, что именно они доставляют, будь то продукты, цветы или мебель.
Действие запрета распространяется на приезжих из стран, для которых установлен безвизовый режим въезда, — Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Украины.
Сейчас иностранцам стали приходить уведомления о прекращении сотрудничества. Их попросили сдать фирменную одежду и термосумки, а также ограничили доступ в приложение.