Мигрантам в Петербурге начали блокировать доступ к курьерским сервисам

С 3 ноября в Петербурге мигрантам, работающим в сфере доставки, стали блокировать доступ к приложениям. Они больше не могут бронировать смены и брать заказы через специальные сервисы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В августе губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает иностранным гражданам, работающим по патентам, трудиться курьерами. Тогда на «корректировку кадровой политики» компаниям дали три месяца.

Власти объяснили меру борьбой с теневой занятостью, повышением качества и безопасности услуг и созданием рабочих мест для россиян — прежде всего для молодёжи и студентов. Ранее аналогичный запрет был введен в отношении такси.

Ограничение затрагивает как пеших курьеров, так и доставщиков на автомобилях. При этом не важно, что именно они доставляют, будь то продукты, цветы или мебель.

Действие запрета распространяется на приезжих из стран, для которых установлен безвизовый режим въезда, — Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Украины.

Сейчас иностранцам стали приходить уведомления о прекращении сотрудничества. Их попросили сдать фирменную одежду и термосумки, а также ограничили доступ в приложение.

