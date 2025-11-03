В Ижевске прошла смена для школьников «Мир глазами ИТ-специалиста»

Кроме того, ребята прошли серию обучающих мастер-классов, где осваивали цифровые и проектные умения и навыки. Они знакомились с основами 3D-моделирования и 3D-печати, генерировали идеи ИT-продуктов и прорабатывали пользовательские сценарии, учились создавать анимированные презентации, а также осваивали процесс создания видеороликов. По завершении всех мастер-классов школьникам предстояло сыграть в деловую игру «Мое ИТ-предприятие», в ходе которой они «перевоплощались» в сотрудников ИТ-компаний и выполняли предложенный им кейс, моделируя все этапы создания цифрового продукта.