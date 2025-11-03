В Ижевске прошла смена для школьников «Мир глазами ИТ-специалиста»

Профильная образовательная смена для школьников «Мир глазами ИТ-специалиста» проводилась с 22 по 26 октября в Ижевске. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития Удмуртской Республики.
На протяжении пяти дней 67 учеников 7−8 классов, разделившись на команды, в игровой обстановке погружались в мир информационных технологий. В программу смены был включен профориентационный фестиваль «Мир ИТ-профессий». Специалисты Ижевского радиозавода, ИТ-холдинга T1, центра цифровых технологий Удмуртской Республики и Международного Восточно-Европейского колледжа провели для ребят мастер-классы. На занятиях школьники разбирали реальные кейсы, из которых состоит повседневная работа проджект-менеджеров, аналитиков и других специалистов.
Кроме того, ребята прошли серию обучающих мастер-классов, где осваивали цифровые и проектные умения и навыки. Они знакомились с основами 3D-моделирования и 3D-печати, генерировали идеи ИT-продуктов и прорабатывали пользовательские сценарии, учились создавать анимированные презентации, а также осваивали процесс создания видеороликов. По завершении всех мастер-классов школьникам предстояло сыграть в деловую игру «Мое ИТ-предприятие», в ходе которой они «перевоплощались» в сотрудников ИТ-компаний и выполняли предложенный им кейс, моделируя все этапы создания цифрового продукта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.