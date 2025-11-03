В Омске педагоги соревновались в мастерстве печь кулебяку

В Омской области состоялся кулинарный конкурс для преподавателей и мастеров производственного обучения, приуроченный к Всероссийскому фестивалю русской кухни. В состязании приняли участие 19 педагогов из учебных заведений Омска и районов области.
Каждому участнику предстояло приготовить две одинаковые кулебяки — дегустационную для жюри и презентационную для выставки. Кулебяка, как подчеркнули организаторы, — не просто пирог, а настоящее культурное достояние русской кулинарии, требующее точности, опыта и уважения к традициям.
По итогам оценки вкусовых качеств, внешнего вида и соблюдения технологии приготовления первое место разделили Наталья Бенгардт из Академии экономики и предпринимательства и Наталия Гобрик из Исилькульского профессионально-педагогического колледжа.
Фото: пресс-служба министерства образования Омской области.
Второе место заняли Алена Алексеенко (Павлоградский техникум сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий) и Мария Хализова (Тарский индустриально-педагогический колледж).
Бронзовыми призерами стали Ксения Ракова из Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции и Сергей Березуцкий из филиала Колледжа отраслевых технологий строительства и транспорта в Нововаршавке.
Помимо конкурса, для студентов и гостей фестиваля была организована насыщенная интерактивная программа: мастер-классы, дегустации, викторины и познавательные площадки, посвященные истории и традициям русской кухни.