В Омске педагоги соревновались в мастерстве печь кулебяку

Каждому участнику предстояло приготовить две одинаковые кулебяки — дегустационную для жюри и презентационную для выставки. Кулебяка, как подчеркнули организаторы, — не просто пирог, а настоящее культурное достояние русской кулинарии, требующее точности, опыта и уважения к традициям.