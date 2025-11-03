Лукашенко утвердил прирост цен в Беларуси в 2026 году на уровне 7%

Президентом Беларуси Александром Лукашенко утвержден уровень прироста цен на 2026 год, сообщила пресс-служба президента.
Это регламентирует соответствующий указ президента (№ 386 от 3 ноября 2025-го), утвердивший целевые показатели денежно-кредитной политики республики на будущий год. Указ принят для создания условий устойчивого роста белорусской экономики.
Документ содержит перечень показателей, соответствующих требованиям, которые предъявляются к работе Нацбанка и банковской системы в целом. В частности, его положения должны посодействовать экономическому росту страны, поддержанию ее ценовой и финансовой стабильности.
Указ определил, что прирост потребительских цен должен составить не более 7%. Показатели международных резервных активов, как важнейшего индикатора экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости, установлены на уровне не менее 9,2 миллиардов долларов в эквиваленте.
Доля необслуживаемых активов банков в активах, которые подвержены кредитному риску, определена уровнем не более 10%. Подчеркивается, что удержание именного такого уровня послужит обеспечению стабильности всей банковской системы.
Также определен и коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка Беларуси, которыми обеспечивается проведение расчетных операций, — не ниже 99,8%.
А прирост объема инвестиционного финансирования должен быть не менее 13%, чтобы обеспечить поддержку инвестиционного кредитования.
