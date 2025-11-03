В Томске открылась выставка проекта «Атом. Будущее»

Экспозиция проекта «Атом. Будущее» начала работать 22 октября в кампусе Томского политехнического университета в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Томск стал седьмым городом, продолжающим масштабный выставочный маршрут. Арт-экспозиция построена как увлекательная энциклопедия атомного будущего, наглядно показывающая, как атомные технологии пронизывают все сферы современной жизни — от привычных бытовых вещей вроде лампочек и смартфонов до передовых разработок в медицине, науке и космосе, включая космические плазменные двигатели.
Выставка призвана показать, что атомная энергетика — это не только надежный источник энергии, но и драйвер инноваций, создающий технологии завтрашнего дня. Кураторы проекта стремились объединить разнообразные визуальные стили и архитектурные решения, добиваясь при этом визуальной простоты и доступности сложного материала.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.