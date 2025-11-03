Создан прототип генной терапии для регенерации сердечной мышцы

«Болезни сердца являются главной причиной смерти людей на Земле, что связано, в том числе, с тем, что кардиомиоциты перестают делиться после появления индивида на свет. Ранее мы впервые показали в опытах на свиньях, что процесс регенерации сердца можно перезапустить, и теперь нам удалось продемонстрировать, что даже клетки взрослого человека способны делиться и давать жизнь новым здоровым кардиомиоцитам», — пояснила профессор ISMMS Хина Чоудхури, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.