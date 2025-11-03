Нижегородцам показали, как идет строительство дублера проспекта Гагарина

В рамках второй очереди первого этапа строительства подрядчик установил первый укрупненный блок металлических конструкций пролетного путепровода на временные опоры. Они обеспечивают поддержку пролетного строения, позволяют опустить его на опорные части и соединить конструкции с опорами путепровода.
Напомним, дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».
Предельная стоимость строительства — 64,4 млрд рублей. Сейчас работы идут на второй и третьей очередях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 24 участка изымут в Нижнем Новгороде для строительства дублера Гагарина.