В Сочи 200 предпринимателей прошли профессиональную переподготовку

Полученные компетенции позволят бизнесменам вывести свои предприятия на новый уровень.

Профессиональную переподготовку в этом году завершили 200 предпринимателей Сочи в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.

В текущем году предприниматели могли повысить квалификацию по восьми направлениям: «Финансовая грамотность для предпринимателей», «Бариста», «СММ-менеджер», «Помощник руководителя (ассистент)», «Управление эффективностью бизнеса», «Флорист», «Менеджер по маркетплейсам» и «Экскурсовод». Для комфортного и современного образовательного процесса центр предоставил не только укомплектованные аудитории, но и интерактивные учебные материалы.

«Инвестиции в знания — это самые эффективные инвестиции в развитие экономики курорта. Поддерживая предпринимателей, мы помогаем им становиться конкурентоспособнее, внедрять новые технологии, и, как следствие, повышать качество услуг для гостей и жителей Сочи. Уверен, что полученные компетенции позволят нашим бизнесменам вывести свои предприятия на новый уровень. Слушатели программы могут сразу же начать применять полученные знания в работе», — отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.