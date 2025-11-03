В Сочи 200 предпринимателей прошли профессиональную переподготовку

«Инвестиции в знания — это самые эффективные инвестиции в развитие экономики курорта. Поддерживая предпринимателей, мы помогаем им становиться конкурентоспособнее, внедрять новые технологии, и, как следствие, повышать качество услуг для гостей и жителей Сочи. Уверен, что полученные компетенции позволят нашим бизнесменам вывести свои предприятия на новый уровень. Слушатели программы могут сразу же начать применять полученные знания в работе», — отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.