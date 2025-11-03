Подземные и надземные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подземные и надземные пешеходные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Подземные и надземные пешеходные переходы промыли в рамках подготовки к зиме. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику. Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промыли с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесли моющее средство и потом смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — рассказал Бирюков.
Он отметил, что на время работ переходы полностью не закрывались: на месте выставляли ограждения, оставив проход для пешеходов.
«В общей сложности до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, это — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — добавил Бирюков.