Подземные и надземные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме

Бирюков: подземные и надземные переходы в Москве промыли при подготовке к зиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подземные и надземные пешеходные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Подземные и надземные пешеходные переходы промыли в рамках подготовки к зиме. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику. Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промыли с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесли моющее средство и потом смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — рассказал Бирюков.

Он отметил, что на время работ переходы полностью не закрывались: на месте выставляли ограждения, оставив проход для пешеходов.

«В общей сложности до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, это — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — добавил Бирюков.