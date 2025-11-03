Ричмонд
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев

Экс-депутат ГД и правозащитник Валерий Борщёв умер на 82-м году жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Политик, правозащитник, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

«Сегодня утром ушел автор закона об общественном контроле Валерий Борщев. Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью», — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что Борщев, несмотря на болезнь, был активным и пытался помогать людям, попавшим в беду.

«Он был таким, каким был. Свободолюбивым. И он, будучи депутатом Госдумы (первого и второго созывов — ред.), действительно сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле», — добавила член СПЧ.