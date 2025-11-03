В Уфе главные городские площади получат новогоднее оформление

Центр городского дизайна разработал концепцию новогоднего оформления для двух ключевых локаций. На площади имени Ленина появится пиксельная ель, веселые горки, сказочный «пряничный городок», иллюминированные снежинки, арки, звезды, снеговики, лошади, ледяной лабиринт и деревянные лошадки-качалки для самых маленьких. Фонтан «Часы» получит светодинамическое оформление, вокруг него зальют каток.
На площади имени Салавата Юлаева установят пиксельную ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, лошадок-качалок. Не обойдется без горок, декоративных конструкций с подсветкой, в числе которых карета, запряженная парой лошадей, и цифровое обозначение наступающего года «2026».
Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы будут самыми долгими.