В Музее Востока открылась выставка костюмов учащихся московского колледжа

В экспозицию «Белое золото. Хлопок в искусстве советского Востока» вошли шесть нарядов. Будущие дизайнеры изучили культуру народов советского Востока по книгам из музейной библиотеки и создали 30 эскизов. Лучшие работы выбрали по результатам голосования в телеграм-канале Музея Востока. Именно они были представлены на праздничном показе, приуроченном ко дню рождения площадки, а также вошли в состав постоянной экспозиции.