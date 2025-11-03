В Музее Востока открылась выставка костюмов учащихся московского колледжа

Выставка, на которой представили авторские костюмы учащихся колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, начала работать в Музее Востока в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
В экспозицию «Белое золото. Хлопок в искусстве советского Востока» вошли шесть нарядов. Будущие дизайнеры изучили культуру народов советского Востока по книгам из музейной библиотеки и создали 30 эскизов. Лучшие работы выбрали по результатам голосования в телеграм-канале Музея Востока. Именно они были представлены на праздничном показе, приуроченном ко дню рождения площадки, а также вошли в состав постоянной экспозиции.
В своих работах молодые авторы творчески переосмыслили культурные традиции Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Кавказа. Например, Варвара Зотова использовала в своем костюме туркменские мотивы, заменив строгие орнаменты на плавные линии. Она сохранила свободный крой, но придала дизайну современный облик с помощью пастельных оттенков и минималистичных элементов. Дарья Полякова создала коллекцию «Ак Алтын», вдохновившись кочевыми народами Киргизии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.