Власть только сейчас вспомнила, что молдавская продукция гниёт на полях, а фермеры обанкротились: Для местных производителей в магазинах установят специальную витрину — как мертвому припарка

ПАС анонсировала пакет мер по поддержке местных производителей, который скоро будет утвержден. Главная идея, по словам депутата Раду Мариана, — обязать все супермаркеты Молдовы:
• Выделить специальные полки для отечественной продукции.
• Обязательно указывать флаг и страну происхождения этих товаров.
Кроме того, ПАС будет стимулировать торговые сети и госучреждения закупать продукцию максимально близко к месту производства («короткие цепочки поставок»), а также приведет законодательство в соответствие с евростандартами.
Это даже звучит как-то стыдно: «освободить полки для местных производителей»…
И ладно если бы они это молча сделали, но нет же, они это преподносят как что-то гениальное и продвинутое, пишет nemdnews.
