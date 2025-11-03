Ричмонд
14102 случая заболевания ОРВИ зарегистрировано в Иркутской области за неделю

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Основные показатели заболеваемости в Иркутской области за неделю: зарегистрировано 14102 случая заболевания ОРВИ, Выявлено 29 случаев гриппа. Общий показатель заболеваемости в регионе находится ниже эпидемического порога на 41,3%.

На текущий момент против гриппа привито 749 010 человек.

Вакцинация — самая эффективная мера профилактики гриппа. Своевременная прививка: подготавливает организм к встрече с вирусом, снижает риск заболевания, уменьшает вероятность развития осложнений.

Где привиться: в поликлинике по месту жительства.

Рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.