14102 случая заболевания ОРВИ зарегистрировано в Иркутской области за неделю

Основные показатели заболеваемости в Иркутской области за неделю: зарегистрировано 14102 случая заболевания ОРВИ, Выявлено 29 случаев гриппа. Общий показатель заболеваемости в регионе находится ниже эпидемического порога на 41,3%.
На текущий момент против гриппа привито 749 010 человек.
Вакцинация — самая эффективная мера профилактики гриппа. Своевременная прививка: подготавливает организм к встрече с вирусом, снижает риск заболевания, уменьшает вероятность развития осложнений.
Где привиться: в поликлинике по месту жительства.
Рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.