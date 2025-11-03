В Вологде педагоги обменялись лучшими практиками для агротех- и лесоклассов

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия «Векторы развития», на которой участники обсудили вопросы государственной политики в сфере агро- и лесообразования, роль лесных классов в формировании экологической культуры и профессиональных компетенций у молодежи, организацию работы лесопромышленных предприятий с лесными классами и многое другое. Также прошел «Марафон практик: 10 путей успешной реализации опыта», где были представлены практические кейсы по десяти направлениям. Кроме того, педагоги познакомились с инструментами искусственного интеллекта в агро- и лесообразовании и методиками их применения в учебном процессе.