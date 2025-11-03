В Вологде педагоги обменялись лучшими практиками для агротех- и лесоклассов

Стратегическая сессия «Педагогика будущего: обмен лучшими практиками для агро- и лесоклассов» состоялась в Вологде. Там в том числе обсудили реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных".
В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия «Векторы развития», на которой участники обсудили вопросы государственной политики в сфере агро- и лесообразования, роль лесных классов в формировании экологической культуры и профессиональных компетенций у молодежи, организацию работы лесопромышленных предприятий с лесными классами и многое другое. Также прошел «Марафон практик: 10 путей успешной реализации опыта», где были представлены практические кейсы по десяти направлениям. Кроме того, педагоги познакомились с инструментами искусственного интеллекта в агро- и лесообразовании и методиками их применения в учебном процессе.
«В рамках программы губернатора “Стратегия 2.0” сегодня в регионе ведут обучение 60 лесных и 60 агроклассов, оснащенных современным оборудованием для практического обучения школьников. Каждый класс позволяет детям получать навыки работы в ключевых отраслях региона — от сельского хозяйства до лесного комплекса, участвовать в стажировках, экскурсиях и практическом обучении на предприятиях. Всего к 2030 году планируется открыть 86 лесных и 160 агроклассов», — подчеркнула заместитель губернатора Вологодской области — министр образования региона Екатерина Целикова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.