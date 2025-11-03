Синоптики обещают до +10 градусов 4 ноября в Волгоградской области

В самом Волгограде погода будет немного теплее. Осадков в городе также не прогнозируется. Ночью в областном центре ожидается от 0 до +2 градусов. Днем горожан порадует температура от +8 до +10 градусов. Направление и скорость ветра будут такими же, как и в целом по региону. Такая погода хорошо подойдет для прогулок в праздничный день.