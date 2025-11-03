Синоптики обещают до +10 градусов 4 ноября в Волгоградской области

Жителей Волгограда и области в праздничный вторник, 4 ноября, ждет довольно комфортная осенняя погода, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. День пройдет без существенных осадков. В Волгоградской области ночью температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. В некоторых районах при ясной погоде столбики термометров могут опуститься до −5 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока. Ночью его скорость составит 5−10 метров в секунду, а днем он усилится до 8−13 метров в секунду.
В самом Волгограде погода будет немного теплее. Осадков в городе также не прогнозируется. Ночью в областном центре ожидается от 0 до +2 градусов. Днем горожан порадует температура от +8 до +10 градусов. Направление и скорость ветра будут такими же, как и в целом по региону. Такая погода хорошо подойдет для прогулок в праздничный день.