Уфимское управление электротранспорта вновь сменило название

В мэрии Уфы рассказали о смене названия городским управлением электротранспорта.

Источник: Комсомольская правда

Накануне власти Уфы сообщили об очередной смене названия предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками электротранспортом. Ранее эта структура называлась МУП «Управление инфраструктурой транспорта».

С недавних пор перевозчик будет носить название «Уфимский городской электротранспорт», сокращенно МУП УфаГЭТ, сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии башкирской столицы отмечают, что смена названия никак не отразится на деятельности предприятия.

Напомним, что ранее МУП «Управление электротранспорта Уфы» попало сначала под процедуру внешнего управления, а позднее начались банкротные процедуры. На балансе предприятия, во второй раз сменившего название, находятся все уфимские трамваи и троллейбусы.

