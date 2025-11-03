На челябинском предприятии ускорили производство готовых блюд

Выпуск готовых блюд ускорили на фабрике «Уральские пельмени» в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в фонде развития промышленности Челябинской области.
В ходе перепланировки участка рабочие столы заменили на меньшие по размеру и расставили их так, чтобы сократить лишние движения персонала. Для повышения точности дозирования и увеличения скорости работы потока установили автоматический дозатор, который отмеряет и выдает четко заданное количество продукта. Автоматизировали и процесс наклейки этикеток с помощью S-образного этикетировщика.
Важным изменением стала оптимизация самого процесса приготовления блюд. Например, лапшу Удон после варки теперь промывают и охлаждают сразу в котле и уже затем выгружают из него. В результате время на выполнение операций сократилось в пять раз. Еще одно популярное блюдо — борщ — раньше готовилось методом сборки в «мешалке». После перехода на варку в котле производительность в расчете на человека возросла в три раза. Всего на пилотном потоке время протекания процесса сократилось более чем на 12%, незавершенное производство снизилось на 16%, а выработка увеличилась на 10%.
«Мы только начали процесс непрерывных улучшений, а дальше будем распространять их на остальные производства, в первую очередь на выпуск основного продукта — пельменей. Лично меня особенно удивило и обрадовало, как прямо на глазах росло число лояльных к происходящим изменениям, как люди шаг за шагом приходили к пониманию того, что без внедрения бережливых технологий эффективная работа любого производства в современных условиях просто невозможна», — подчеркнул директор фабрики «Уральские пельмени» Александр Гаценко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.