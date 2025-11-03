На челябинском предприятии ускорили производство готовых блюд

Важным изменением стала оптимизация самого процесса приготовления блюд. Например, лапшу Удон после варки теперь промывают и охлаждают сразу в котле и уже затем выгружают из него. В результате время на выполнение операций сократилось в пять раз. Еще одно популярное блюдо — борщ — раньше готовилось методом сборки в «мешалке». После перехода на варку в котле производительность в расчете на человека возросла в три раза. Всего на пилотном потоке время протекания процесса сократилось более чем на 12%, незавершенное производство снизилось на 16%, а выработка увеличилась на 10%.