Омичам после платежа по ипотеке остается только 41% от зарплаты

После выплаты ипотеки у омичей в среднем остается лишь 41% зарплаты на все остальные расходы. Как следует из исследования издания РИА Новости, ежемесячный платеж по стандартному ипотечному кредиту составляет 59% от средней зарплаты в регионе.
Этот показатель ставит Омскую область на 56-е место среди 85 субъектов РФ по уровню нагрузки от ипотеки. В некоторых регионах ситуация значительно тяжелее: например, в Калмыкии платеж превышает 105 тысяч рублей, что составляет 114% от средней зарплаты — фактически, одного дохода не хватает даже на покрытие кредита.
В то же время в Чукотском автономном округе, несмотря на высокий платеж — почти 83 тысячи рублей, — он составляет лишь 23,5% от средней зарплаты, благодаря значительно более высоким доходам в этом регионе.
Аналитики отмечают: доступность ипотеки в России напрямую зависит не только от процентных ставок и стоимости жилья, но и от уровня региональных доходов. Для Омска ключевой проблемой остается разрыв между ценами на недвижимость и реальными заработками населения. Ранее мы писали, что в Омской области с начала года восстановили права 309 обманутых дольщиков.