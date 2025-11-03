Омичам после платежа по ипотеке остается только 41% от зарплаты

Аналитики отмечают: доступность ипотеки в России напрямую зависит не только от процентных ставок и стоимости жилья, но и от уровня региональных доходов. Для Омска ключевой проблемой остается разрыв между ценами на недвижимость и реальными заработками населения. Ранее мы писали, что в Омской области с начала года восстановили права 309 обманутых дольщиков.