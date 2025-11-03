Омский «Авангард» все же вернул в состав Клима Костина

В понедельник, 3 ноября, «Авангард» официально объявил о заключении контракта с форвардом Климом Костиным, на которого клубу принадлежат права в КХЛ. Несмотря на то, что ранее звучал инсайд, что Костина в результате обмена может заполучить ЦСКА, он в итоге не сбылся.
Отметим, что с лета Костин поменял двух агентов, один из которых, Шуми Бабаев, громогласно заявлял, что игрок точно не подпишет в КХЛ договор с «Авангардом». Как видим, и этот прогноз не сбылся.
Соглашение с форвардом «Авангард» заключил до конца текущего сезона. Ранее, в сезоне-2020−21 игрок становился в его составе чемпионом России, выиграв Кубок Гагарина. После этого в межсезонье он уехал в НХЛ.
В минувшем межсезонье Костин так и не смог найти новую команду в НХЛ. После этого коридор выбора в КХЛ у него был узким, в любом случае он зависел от «ястребов».
Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал новое приобретение:
«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе “ястребов”. Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведёт первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой».
Забавно, что объявил клуб о подписании в 14:05, а уже в 14:06 выложил в «Телеграме» видео с тренировку, где Клим работает на льду в составе «ястребов».
Добавим, что журналист Михаил Зислис на своем канале в «Телеграме» уточнил, что официальная зарплата хоккеиста в этом сезоне составит 25 млн рулей.