Телебашню в Симферополе подсветят в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, на телебашне в Симферополе планируют включить праздничную иллюминацию. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Союза журналистов России.
Подсветку на телебашне включат в семь вечера.
«На ее медиафасаде появится поздравление “С Днем народного единства”, российский флаг и герб, а также переливы цветов триколора», — говорится в сообщении.
Планируется, что подсветка будет работать до девяти вечера. В акции участвуют башни и мачты почти в 40 российских городах.