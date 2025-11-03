Ричмонд
Телебашню в Симферополе подсветят в День народного единства

Поздравление с праздником появится в семь вечера.

Источник: пресс-служба крымского отделения СЖР

В День народного единства, 4 ноября, на телебашне в Симферополе планируют включить праздничную иллюминацию. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Союза журналистов России.

Подсветку на телебашне включат в семь вечера.

«На ее медиафасаде появится поздравление “С Днем народного единства”, российский флаг и герб, а также переливы цветов триколора», — говорится в сообщении.

Планируется, что подсветка будет работать до девяти вечера. В акции участвуют башни и мачты почти в 40 российских городах.