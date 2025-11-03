Москвичи смогут проверить свои знания о городском транспорте

Викторину, посвященную современному транспорту в Москве, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Отвечая на вопросы, москвичи узнают о беспилотном трамвае, который самостоятельно следит за сигналами светофора, пропускает пешеходов и делает остановки благодаря искусственному интеллекту, а также о юбилейном черном электропоезде «Иволга», запущенном в этом году на четвертом Московском центральном диаметре. Отдельные вопросы посвящены экологичным инициативам: новым речным электросудам и зарядным станциям для электромобилей.
Также участникам предстоит продемонстрировать свои знания, связанные с новыми станциями метро: например, определить, кто изображен на стенах станции «Академическая» Троицкой линии. Завершающие вопросы викторины касаются комфорта пассажиров во время поездок на электробусах нового поколения и новых поездах «Москва-2024» с улучшенной планировкой салона и современным оснащением.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.