Москвичи смогут проверить свои знания о городском транспорте

Отвечая на вопросы, москвичи узнают о беспилотном трамвае, который самостоятельно следит за сигналами светофора, пропускает пешеходов и делает остановки благодаря искусственному интеллекту, а также о юбилейном черном электропоезде «Иволга», запущенном в этом году на четвертом Московском центральном диаметре. Отдельные вопросы посвящены экологичным инициативам: новым речным электросудам и зарядным станциям для электромобилей.