На Алтае пройдет интенсив для предпринимателей «Медийность с нуля»

Интенсив для предпринимателей и самозанятых «Медийность с нуля» состоится 26 ноября в центре «Мой бизнес» Алтайского края по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Участники получат практические советы и инструменты для эффективного взаимодействия со средствами массовой информации и социальными сетями, избежав высоких расходов на рекламу и пиар-кампании. Среди спикеров мероприятия — медиаменеджер и специалист по продвижению известных персон с опытом работы на телевидении и радио Ирина Прокофьева. На интенсиве обсудят создание привлекательных историй и качественной нативной рекламы, управление репутационными рисками и работу с негативом, формирование личного бренда эксперта, навыки успешного выступления перед камерой и многие другие темы.
Кроме того, специалисты коммуникационного агентства ZAVOD вместе с участниками разберут распространенные ошибки и предложат конкретные шаги для улучшения существующих подходов к продвижению брендов. Слушатели узнают, как правильно выстраивать взаимодействие с прессой, избегать распространенных ошибок и создавать качественный контент, обеспечивающий рост узнаваемости бренда. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.