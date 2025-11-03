На Алтае пройдет интенсив для предпринимателей «Медийность с нуля»

Участники получат практические советы и инструменты для эффективного взаимодействия со средствами массовой информации и социальными сетями, избежав высоких расходов на рекламу и пиар-кампании. Среди спикеров мероприятия — медиаменеджер и специалист по продвижению известных персон с опытом работы на телевидении и радио Ирина Прокофьева. На интенсиве обсудят создание привлекательных историй и качественной нативной рекламы, управление репутационными рисками и работу с негативом, формирование личного бренда эксперта, навыки успешного выступления перед камерой и многие другие темы.