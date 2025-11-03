В Ленобласти запустят производство упаковки для лекарств и косметики

«Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: иногда проблема заключается даже не в производстве самих лекарств, а в отсутствии качественной упаковки для их вывода на рынок. Именно упаковка зачастую определяет и логистические возможности, и конечную цену препарата для потребителя. Данный проект — наглядный пример того, как импортозамещение решает конкретные проблемы отрасли, снижая зависимость от внешних поставок и обеспечивая устойчивость фармацевтического рынка», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.