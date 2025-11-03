В Ленобласти запустят производство упаковки для лекарств и косметики

Комплекс по изготовлению тары для лекарств и косметической продукции построят в Ломоносовском районе Ленинградской области к 2027 году в целях реализации задач нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Соглашение о строительстве комплекса подписано с компанией «Альфа». На заводе планируется изготавливать флаконы, бутылки и банки, крышки, дозаторы, ложки для медицинских, ветеринарных и косметических целей, контейнеры для контактных линз, флаконы для диффузоров и другую продукцию. В результате реализации проекта будет создано 50 новых рабочих мест.
«Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: иногда проблема заключается даже не в производстве самих лекарств, а в отсутствии качественной упаковки для их вывода на рынок. Именно упаковка зачастую определяет и логистические возможности, и конечную цену препарата для потребителя. Данный проект — наглядный пример того, как импортозамещение решает конкретные проблемы отрасли, снижая зависимость от внешних поставок и обеспечивая устойчивость фармацевтического рынка», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.