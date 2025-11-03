Ричмонд
На месте пустыря в Нижнем Новгороде открыли сквер с памп-треком

Новая общественная территория появилась в Автозаводском районе.

Благоустроенный сквер с детскими и спортивными площадками, а также памп-треком появился на месте пустыря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Эта площадка появилась по просьбе жителей, которые участвовали в программе “Формирование комфортной городской среды”. Совместно с администрацией Автозаводского района разработали проект, провели общественные обсуждения и предложили здесь создать такую замечательную площадку. Теперь каждый автозаводец может прийти позаниматься спортом, провести хорошо время, просто погулять с детьми», — рассказала социальный участковый Нижнего Новгорода Татьяна Храмцова.

В сквере оборудовали пешеходные дорожки, обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и теннис, детский городок, лавочки и перголы. Кроме этого, установлено почти 100 новых опор со светильниками, высажены деревья и кустарники. По просьбам активистов там создали и площадку для выгула собак.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.