На месте пустыря в Нижнем Новгороде открыли сквер с памп-треком

В сквере оборудовали пешеходные дорожки, обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и теннис, детский городок, лавочки и перголы. Кроме этого, установлено почти 100 новых опор со светильниками, высажены деревья и кустарники. По просьбам активистов там создали и площадку для выгула собак.