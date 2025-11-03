В Ленобласти откроют производство балок для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод — на 2028 год. После запуска путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти вдвое быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек.