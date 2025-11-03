В Ленобласти откроют производство балок для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Полигон по производству балок для пролетных строений высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург откроют на территории Ленинградской области. Строительство ВСМ идет по нацпроекту «Эффективная транспортная система», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Вес каждой такой балки составляет 700 тонн, их невозможно транспортировать по дорогам общего пользования, поэтому производства расположатся непосредственно вдоль будущей магистрали. Всего в реализации проекта ВСМ задействовано свыше 20 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в Петербурге будет проводиться подготовка машинистов высокоскоростных поездов, а для обслуживания подвижного состава ВСМ построят основное депо.
Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод — на 2028 год. После запуска путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти вдвое быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.